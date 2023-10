Rio desaparece devido a seca severa e deixa comunidade sem suprimentos no Amazonas

Manaus/AM - Os moradores da Comunidade do Tumbira, localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, estão sendo afetados pela seca severa no Amazonas.

A comunidade está localizada a uma hora e meia com trajeto feito de barco partindo de Manaus. O rio que é o principal meio de locomoção desapareceu em decorrência da estiagem, deixando os moradores ilhados. Com a seca, a comunidade sofre com o desabastecimento de alimentos, água potável e itens básicos.

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) está realizando uma arrecadação de alimentos e água potável para auxiliar as famílias. As doações podem ser entregues na sede da FAS na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez de Novembro.

Também é possível doar valores em dinheiro para o pix 09.351.359/0001-88 (Fundação Amazônia Sustentável) ou pelo nosso site, no link bit.ly/doe-amazonia.