Ribeirinhos afetados pela seca recebem água potável e cestas básicas em Manaus

Manaus/AM - Moradores do bairro Puraquequara, na zona leste, receberam nesse sábado (7), ajuda humanitária em decorrência da seca severa que atinge os ribeirinhos da área. Vários órgãos da Prefeitura de Manaus estiveram no local e fizeram distribuição de cestas básicas e kits de higiene a 130 famílias de quatro comunidades ribeirinhas.

O trabalho começou pela comunidade de São Francisco de Mainã, a 12 quilômetros de distância das margens do rio Puraquequara. Para chegar com os mantimentos nas proximidades da Mainã, as equipes utilizaram uma lancha.

No ponto de encontro, após a distribuição, voluntários do Conselho Tutelar registraram 60 famílias beneficiadas com os insumos.

Na comunidade Santa Luzia, o acesso foi feito via terrestre, por ramal. Na associação de moradores, as famílias aguardavam a chegada do caminhão com mantimentos.

No ponto de retirada, 70 famílias vindas da comunidade Menino Jesus, João Paulo e Santa Luzia foram beneficiadas. “Agora, sem o rio, a gente não tem como se deslocar e chegar à vila para comprar comida. Nosso trajeto para tudo é a pé. Está muito complicado. Não tenho nem palavras para descrever o que está fazendo a prefeitura por nós. Muito obrigado”, disse o morador da comunidade, Aldeney Santos, de 54 anos.

Sobrevivência na Mainã

A dificuldade dos moradores na Mainã vai desde a falta de comida na mesa até o banho comprometido pela falta d’água.

“Está muito difícil da gente sair daqui para fazer compras. Graças a Deus que chegou, a gente estava esperando por essa ajuda, principalmente pela água, porque a gente está tomando banho dessa lama”, relata Franciele Moreira, beneficiária do Bolsa Família, e mãe do Benício, de 4 anos, que ela carregava no colo, enquanto recebia os alimentos.