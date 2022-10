Réu é condenado por matar homem com facada em discussão durante bebedeira no Amazonas

Manaus/AM - Amazonino Pedrosa Saraiva foi condenado a 12 anos de prisão, em regime fechado, nesta quarta-feira (26), por matar Francisco Ailton Oliveira de Souza, com uma facada após uma discussão durante uma bebedeira, no Conjunto Beija-Flor, no bairro de São José, em Eirunepé, no Amazonas.

O Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Eirunepé condenou o réu por homicídio qualificado. Saraiva foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções dispostas no art. 121, parágrafo 2.º, IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima).

O réu está preso desde a época do crime e, com a condenação, o magistrado determinou a transferência dele para o sistema prisional da capital para iniciar o cumprimento provisório da pena.

De acordo com o inquérito policial que originou a denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPE/AM), no dia 26 de junho de 2017, por volta das 00h20, Amazonino aproveitou o momento em que Francisco estava distraído, conversando com uma mulher, para dar uma facada nele. O homem foi atingido na região infraclavicular.

Assim que acertou a estocada na região alta do peito da vítima, Amazonino saiu correndo e jogou a faca usada no crime, à beira da rua. Além disso, conforme os autos, para a polícia Amazonino confessou a autoria do crime e apresentou como motivação o fato de que ambos (réu e vítima) teriam tido uma discussão enquanto consumiam bebida alcoólica.

Da sentença, cabe apelação.