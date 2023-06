Resultado provisório da seleção para estágio da PGE é divulgado

Todos os resultados do processo seletivo estão disponibilizados na aba “Cejur” no site e nas redes sociais da PGE-AM.

Manaus/AM - O Centro de Estudos Jurídicos (Cejur) da PGE-AM publicou nesta segunda-feira (5), o resultado provisório do processo seletivo para estágio em Direito e abriu novo prazo de interposição de recursos. O documento está disponível no site www.pge.am.gov.br, na aba “Cejur”, na opção "Processos Seletivos".

