Relatório final da CPI da Energia é entregue à Defensoria do Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Amazonas (DPE) recebeu, nesta terça-feira (14), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energia Elétrica, realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O documento foi entregue pelo deputado estadual e presidente da CPI Sinésio Campos.

Ao entregar o relatório, Sinésio afirmou que a Defensoria foi “extremamente importante” para os trabalhos da CPI. “Nossa vinda aqui é para entregar o relatório, mas também para agradecer. Nos sete meses de trabalho, a Defensoria foi extremamente importante, foi uma das primeiras entidades que chamamos, estando presente em todas as 37 reuniões que realizamos, nas audiências públicas, oitivas”, afirmou.

O defensor geral, Ricardo Paiva, parabenizou o trabalho realizado pela CPI. “É um trabalho essencial para a população do Amazonas e vai ao encontro do trabalho da Defensoria, que é de dar voz às pessoas que muitas vezes não têm voz na sociedade. Quero também agradecer a parceria, pelo deputado sempre apoiar e querer a Defensoria perto em suas ações”, afirmou.

Paiva ressaltou a contribuição do coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria, defensor público Christiano Pinheiro, que também participou da entrega do relatório. “Áreas como a do Consumidor são importantes para a Defensoria atuar, porque impacta diretamente no bolso das pessoas, então conte sempre com a Defensoria e quem ganha com tudo isso é a população”, concluiu.

Também participaram da entrega do relatório o defensor Leonardo Aguiar, que atua no Nudecon, e o corregedor geral da Defensoria, Marco Aurélio Martins.