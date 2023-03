Rejeitado pela bancada, José Ricardo diz estar à disposição para comandar Suframa

Manaus/AM - O nome do ex-deputado federal José Ricardo (PT) foi rejeitado pela Bancada Federal do Amazonas para assumir o comando da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), mas o petista, por meio das redes sociais, disse que ainda está à disposição para ocupar o cargo. Na semana passada, a bancada indicou oficialmente o nome do ex-deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade).

José Ricardo publicou duas reportagens que indicam que entidades e instituições do Amazonas o querem na função de superintendente da Suframa.

“Meu nome continua à disposição do povo amazonense e do Governo Federal para servir na Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa. Obrigado pelas manifestações de confiança em minha pessoa!”, escreveu o ex-deputado em uma das publicações.

O petista era um dos nomes cotados para assumir a Suframa, mas a bancada federal decidiu escolher Bosco Saraiva por conta de um pedido do seu partido, o Solidariedade, que apoiou a campanha do presidente Lula em 2022 e estava pedindo cargos no governo.

A nomeação de Saraiva no cargo ainda não saiu e também não há confirmação de aprovação pelo governo Lula.