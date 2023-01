Reeleito, Wilson Lima toma posse como governador do Amazonas neste domingo; veja detalhes

Manaus/AM - Wilson Lima (União) tomará posse como governador do Amazonas, em cerimônia neste domingo (1º) no Teatro Amazonas, no centro de Manaus.

Lima foi reeleito no 2º turno com 56,65% dos votos válidos, contra 43,35% de Eduardo Braga (MDB).

De acordo com a programação do evento, Wilson Lima deve chegar às 16h50 e a solenidade inicia às 17h. Ao lado do vice, Tadeu de Souza (Avante), o governador será recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade.

Após governador e vice serem empossados pela Aleam, Wilson irá receber a faixa de governador do estado e irá realizar o seu discurso. Posteriormente, ele será conduzido para a área externa do Teatro, onde dará entrevista à imprensa.

Já na parte final da programação, Wilson receberá honras e passará em revista à tropa da Polícia Militar.