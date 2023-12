Recuperação de estradas em cidade do Amazonas custará mais de R$ 9 milhões

O valor total do convênio é de R$ 9,9 milhões, sendo R$ 9,8 milhões do Estado e R$ 163 mil a contrapartida da Prefeitura de Alvarães. Os serviços vão contemplar 23,5 quilômetros de pavimentação em sete ramais do município.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas vai investir aproximadamente R$ 9,8 milhões na recuperação de estradas vicinais do município de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus).

