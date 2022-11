Recenseadores do IBGE se deparam com casa fechadas durante Censo no Amazonas

Manaus/AM - Durante a realização do Censo Demográfico 2022, recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se depararam com mais de 1.400 domicílios fechados em Parintins. Além disso, em 80 residências houve recusa de participação do censo.

Com a falta de dados dos moradores das residências fechadas e das que houve recusa de entrevista, o quantitativo populacional de Parintins pode ter diminuição. A alteração do número de habitantes no censo pode acarretar em diversos problemas para o município. Dentre eles, destaca-se a perda de recursos federais oriundos de fundos.

De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o quantitativo de domicílios fechados e recusas de entrevistas foi mais acentuado nos bairros Djard Vieira, Conjunto João Novo e Conjunto Vitória Régia (Sham).

O censo foi realizado de 1º de agosto a 31 de outubro em todo o Brasil. Em Parintins, mais de 33 mil domicílios foram visitados durante o trabalho realizado pelo IBGE. Com um quantitativo de mais de 1.500 residências a serem recenseadas, o instituto continuará o censo até o dia 15 de novembro no município.