Receita Federal realiza leilão regional de mercadorias apreendidas

Manaus/AM – A Comissão Regional de Licitação da 2ª Região Fiscal realizará leilão eletrônico destinado a pessoas físicas e jurídicas com 233 lotes de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. A sessão pública para lances acontecerá no dia 2 de dezembro de 2020. Entre os produtos leiloados estão veículos, aparelhos celulares, joias, notebooks, utensílios domésticos, máquinas fotográficas, videogames, vestuários, entre outros.

A lista completa das mercadorias e o Edital do Leilão encontram-se disponíveis para consulta no site da Receita Federal, www.receita.economia.gov.br, no link “Leilão” da página principal. Como se trata de um leilão conjunto, deverá ser acessado o Leilão 0217800/0000003/2020 Belém, em “Leilão Eletrônico” -> “Consulte os leilões” -> “Abertos para proposta”.

O site da Receita também oferece o “Manual do Licitante”, com todas as orientações para os interessados participarem dos leilões disponíveis.

Com a realização do leilão na forma eletrônica, a localização geográfica do interessado deixa de ser uma barreira, pois a apresentação das propostas podem ser feitas de qualquer lugar do país. Podem participar do leilão eletrônico apenas as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem a tecnologia de Certificação Digital.

Conforme estabelecido no edital, os bens arrematados por pessoas físicas somente poderão ser destinados a seu uso ou consumo, sendo vedada a comercialização.





Depósito das mercadorias

As mercadorias estão distribuídas em diversas unidades da Receita Federal que contribuíram para a realização do leilão: Delegacia da Receita Federal em Porto Velho/RO (municípios de Porto Velho, Vilhena e Guajará-Mirim); Delegacia da Receita Federal em Rio Branco/AC (municípios de Rio Branco e Epitaciolândia); Delegacia da Receita Federal em Boa Vista/RR (municípios de Boa Vista, Pacaraima e Bonfim); Alfândega da Receita Federal no Porto de Manaus/AM; Alfândega do Aeroporto Eduardo Gomes em Manaus/AM; Alfândega da Receita Federal em Belém/PA (municípios de Belém e Barcarena); Delegacia da Receita Federal em Macapá/AP (municípios de Macapá e Oiapoque) e Delegacia da Receita Federal em Santarém/PA (municípios de Santarém e Óbidos).