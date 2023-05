Ream anuncia redução nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha no Amazonas

Manaus/AM - A Refinaria da Amazônia (Ream) informa a redução para as distribuidoras nos preços médios da gasolina A em 3,35% (R$ 2,80), do diesel em suas diversas modalidades, entre 3,91% (R$ 3,10) e 4,08 % (R$ 2,96), e também no Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em 18,32%. Os novos preços estão válidos a partir desta sexta-feira (19).

Esta é a 13ª redução nos preços da gasolina este ano para as distribuidoras, sendo cinco delas consecutivas de abril até maio. Já nas diversas modalidades do diesel, é a 14ª redução anunciada pela Ream, sendo sete delas seguidas de abril até maio.

O GLP manteve o mesmo preço de janeiro até o anúncio de redução dos valores nesta quinta-feira (18), em 18,32%. Isto equivale a aproximadamente R$ 10 de redução no preço médio de uma botija de gás de 13kg comercializada pelas distribuidoras. A decisão de repasse dessa redução, no entanto, é definida pelas distribuidoras.

Os preços da Ream seguem critérios objetivos e transparentes de paridade internacional e são ajustados e divulgados aos distribuidores semanalmente, conforme variações dos preços do petróleo e seus derivados no mercado internacional, além de alterações do câmbio e dos custos de frete do petróleo e insumos para a região. O preço final dos combustíveis para as distribuidoras e postos não é definido pela Ream.

Com informações da Assessoria