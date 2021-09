Queiroga visita hospital referência em tratamento contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - O governador Wilson Lima apresentou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, neste sábado (11), a estrutura do Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, unidade de referência para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Amazonas. Na visita, o governador informou que, com a redução das internações pela doença, o estado iniciou um planejamento para o hospital que, em breve, vai retomar cirurgias.

O ministro destacou a importância da estrutura do Delphina para reforçar o atendimento de alta complexidade no estado e ressaltou que a parceria entre o Governo do Amazonas e as prefeituras municipais para a realização de mutirões de vacinação tem sido fundamental para a desaceleração da pandemia em todo estado.