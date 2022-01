Queiroga diz que vacina contra covid para crianças começa a ser distribuída neste mês

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira (3), que as vacinas contra a covid-19 destinadas à crianças de 5 a 11 anos devem começar a ser distribuídas aos estados a partir do dia 15 de janeiro. Isso porque as doses tem previsão de chegar ao Brasil no dia 10 e precisam passar por processo de segurança. Queiroga disse ainda que o ministério é a favor da vacinação, mas recomenda além da autorização dos pais, uma prescrição médica. Neste últimos dias, o Governo abriu uma consulta pública para aprovar ou não a vacinação desse público. O resultado deve ser divulgado na próxima quarta-feira (5). A Anvisa, porém, garante que a vacina é segura para o público e tem o apoio da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à covid.

