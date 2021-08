Quase 190 mil pessoas ainda não tomaram 2ª dose de vacina no Amazonas

Manaus registrou 72.796 pessoas sem a segunda dose, no entanto, o número diverge do levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que indica que um pouco mais de 37 mil pessoas ainda não completaram o esquema vacinal contra a doença na capital amazonense.

Manaus/AM - Os dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RC) apontam que, até esta terça-feira (24), o Amazonas possui 189.811 pessoas atrasadas para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Desse total, 119.808 pessoas não completaram o esquema vacinal com a Astrazeneca, 62.434 estão atrasados com a dose da Coronavac e a Pfizer tem 7.568 faltosos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.