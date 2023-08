Público se emociona com sucessos de Roberto Carlos em concerto no Teatro Amazonas

Manaus/AM - Composições do cantor e compositor Roberto Carlos, que marcaram época e entraram para a história da música brasileira, foram lembradas no espetáculo “Emoções”, no palco do Teatro Amazonas, na noite de terça-feira (15). Interpretando os sucessos do Rei, a cantora roraimense Sarah Almeida acompanhada pela Orquestra de Violões do Amazonas, um dos corpos artísticos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A noite memorável foi marcada pelo ineditismo de um espetáculo dedicado a Roberto Carlos, ao som de violões e a primeira apresentação da cantora Sarah Almeida no Teatro Amazonas. O maestro Davi Nunes, veterano em reger o conjunto de violinistas, comemora a escolha do repertório.

“A nossa proposta é do erudito ao popular. O violão tem esta característica de ser um instrumento do Renascimento, que vem se desenvolvendo até hoje, trabalhando repertórios de todos os períodos. Mas, a nossa proposta é apresentar o popular, o que se toca no dia a dia, tanto regional, quanto o rock, pop, festivais do Amazonas e, neste show, o pop bem tradicional de Roberto Carlos”, destaca o maestro.

O repertório foi inédito para orquestra, contudo, bem conhecido pela cantora convidada Sarah Almeida. Somente neste ano, mais de quatro mil pessoas prestigiaram os shows da artista em homenagem a Roberto Carlos, na cidade de Boa Vista.

A plateia deu a resposta, lotou os três pavimentos do Teatro Amazonas e cantou junto os sucessos do ex-Jovem Guarda. A música que abriu o espetáculo não poderia ser outra, “Emoções”, na sequência, “Falando Sério”, “Amor Perfeito”, “Fera Ferida”, “É preciso saber viver”, “Lady Laura” entre outras.

Os novos arranjos dados às composições foram assinados pelo maestro Elton Jefferson, também de Boa Vista, com o apoio do músico amazonense Neil Armstrong. Também subiram ao palco, as sopranos da orquestra de violões Luziene Menezes e Jéssica Paiva.