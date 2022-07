Publicado resultado da primeira fase do Programa Centelha Amazonas 2

Manaus/AM - Um total de 200 propostas foram selecionadas na primeira fase do edital do Programa Centelha Amazonas 2. O resultado final desta etapa está disponível no site da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), na aba de Serviços, Editais em: http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Resultado-Final-Fase-1-Centelha-Amazonas-22.pdf.

Os projetos inovadores selecionados seguem para a segunda fase da chamada pública, que consiste no Projeto de Empreendimento. A divulgação do resultado final está prevista para o mês de novembro.

O Centelha 2 é fruto da parceria da Fapeam e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A iniciativa destina-se a fomentar o empreendedorismo de base tecnológica no estado e apoiará 50 projetos de inovação no Amazonas, com recursos de subvenção econômica (não reembolsáveis) de até R$ 60 mil, por projeto, e bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Na segunda fase do programa serão analisadas as principais dimensões a serem apresentadas pelos proponentes como equipe, produto, tecnologia, mercado, capital e gestão. Os proponentes também irão fazer detalhamentos das propostas submetidas na fase anterior, destacando a viabilidade e o desenvolvimento do empreendimento.

O resultado também pode ser acessado no site do Programa Centelha em https://programacentelha.com.br/am/.