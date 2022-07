PT define apoio a Omar Aziz ao senado e divulga lista de candidatos a deputados pelo Amazonas

Manaus/AM - A Federação Brasil da Esperança (FE BRASIL), composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PC do B) e Partido Verde (PV), decidiu por unanimidade em Assembleia Geral os nomes que vão representar o Amazonas pelos cargos de Senador, Governador, Deputado Federal e Estadual.

De acordo com a comissão, Eduardo Braga (MDB), foi confirmado como candidato ao Governo do Amazonas, com o vice a ser decidido na próxima convenção partidária, no dia 5 de agosto, data limite para registro de candidatura para as eleições.

Para o cargo de senador, foi definido o candidato Omar Aziz (PSD), e Cheila Moreira (PT), será a 1ª suplente, com a vaga de 2ª suplente para decisão futura.

Confira os nomes dos candidatos a deputados definidos por partido:

Pré-candidaturas do PT a Deputado(a) Federal: Cicero Custódio da Silva, José Ricardo Wendling, Luiz de Souza Borges Neto, Anne Karolyne Moura de Souza e Edjane Rodrigues Meireles.

Pré-candidaturas do PCdoB a Deputado(a) Federal: Vanessa Grazziotin e Rafael Antonio da Silva Brito

Prê-candidaturas do PV a Deputado(a) Federal: Elomar Ferreira da Silva e Rosimeire da Conceição Anjos.

Pré-candidaturas do PT a Deputado(a) Estadual: Antônio Peixoto de Oliveira, Francisco Ednaldo Praciano, João Alves de Souza. Joao Victor Tavah Lima, Sinèsio da Silva Campos, Valdemir de Souza Santana, Cristiane Amaral Sales Telles, Florismar Ferreira da Silva, Jéssica Batista dos Santos e Maria Francinete Correia de Lima.

Pré-candidaturas do PCdoB a Deputado(a) Estadual: Ana Cristina Pereira Rodrigues, Michelle Barbosa Andrews Renata Carmem Tenorio Morais, Christopher Souza da Rocha, Gabriel Lima Mota e Herculano Rodrigues Moura

Pré-candidaturas do PV a Deputado(a) Estadual: Jacilene Castilho Maia, Maria do Socorro Gomes Dos Santos, Neila Maria Dantas Azrak, Agostinho do Nascimento Castro, Álvaro João Campelo da Mata, Carlos Eduardo Bessa De Sá. Luiz Fernandes de Morais Filho, Robson Almeida de Siqueira Filho, Celson Ivan Cardoso da Rocha,