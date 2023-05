PSC Ufam: prazo para pedir isenção da taxa de inscrição começa nesta quinta

Manaus/AM - O prazo para a solicitação de isenção da taxa de Inscrição para os candidatos com CadÚnico, que irão participar da 1ª e da 2ª Etapas do Processo Seletivo Contínuo 2023 da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), ou seja, aqueles que cursaram a 1ª e a 2ª série do Ensino Médio no ano de 2022, será realizado através do preenchimento de formulário de Solicitação de Isenção no endereço eletrônico https://compec.ufam.edu.br/ a partir das 10h desta quinta-feira (01) até 17h da sexta-feira (02), no horário oficial de Manaus.

Orientações para candidatos com isenções deferidas

Quem tiver confirmada a isenção da Taxa de Inscrição, deverá se inscrever no site da Compec, no endereço eletrônico https://compec.ufam.edu.br/ a partir de 10h do dia 19 de junho até às 17h do dia 04 de julho, no horário oficial de Manaus.

Provas no dia 30 de julho

As provas da 1ª e da 2ª Etapas do PSC 2023 ocorrerão no dia 30 de julho de 2023 nos municípios de Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Novo Aripuanã, Tefé, Santo Antônio do Içá e São Gabriel da Cachoeira.

