Provão eletrônico da Seduc certificou mais de 31 mil pessoas em 2023 no Amazonas

Manaus/AM - Em 2023, pelo menos 31 mil jovens e adultos que não tinham concluído os estudos no período regular, inscritos no Exame Supletivo disponibilizado gratuitamente pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, obtiveram a certificação dos ensinos Fundamental e Médio, entre os meses de janeiro e dezembro deste ano.

De acordo com o levantamento divulgado pela Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed), do total de inscrições, 11,2 mil provas foram realizadas envolvendo os candidatos que pretendiam concluir o Ensino Fundamental e 19,8 mil interessados em receber a certificação do Ensino Médio.

A Secretaria de Educação também aplicou provas escritas nas Unidades Prisionais (UP’s) da capital: Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM I), CDPM II, Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj-RF), Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Instituto Prisional Antônio Teixeira (Ipat), Centro de Detenção Feminino (CDF) (fechado – aberto), e para mulheres sob medida protetiva de violência doméstica.

Sobre a prova

Com quantidades distintas de disciplinas, as provas do Ensino Fundamental e Médio contam com oito e 12 componentes curriculares, respectivamente. Cada componente tem 20 questões, e o aluno, no processo de agendamento, pode solicitar a realização de até quatro disciplinas por turno.

As disciplinas que constam no edital do Provão do Ensino Fundamental são Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física, Inglês e Arte. E, nas provas do Ensino Médio, a grade permanece, porém, com a exclusão de Ciências, e a inclusão de Química, Física, Biologia, Sociologia e Filosofia.

Para ser aprovado, é necessário acertar o mínimo de 60% das questões, ou seja, ter uma nota igual ou superior a 6,0. Todo o conteúdo programático está disponível no mesmo site da inscrição, examesupletivo.seduc.am.gov.br

Em caso de aprovação em todos os componentes curriculares, o candidato deve solicitar o certificado de conclusão por meio do e-mail [email protected], ou na coordenadoria regional de educação do seu município.