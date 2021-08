Prova da 2ª fase da OAB é realizado com mais de 800 inscritos no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 833 candidatos participaram da 2ª etapa do XXXII Exame de Ordem Unificado, neste domingo (08), no Amazonas e em todo o país. Os candidatos serão avaliados por meio de prova prático-profissional.

As avaliações foram suspensas no fim de fevereiro após estudo de viabilidade feito pela Fundação Getúlio Vargas em razão do agravamento da Covid-19 em todas as regiões do Brasil. A 1ª etapa do XXXII Exame de Ordem da OAB, foi realizada no dia 13 de junho de 2021 e a segunda fase é aplicada hoje.

O resultado preliminar da 2ª fase do Exame de Ordem será divulgado no dia 08 de setembro. O prazo recursal acerca do resultado preliminar da 2ª fase, será a partir do dia 09 de setembro até o dia 11 do mesmo mês.