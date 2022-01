Protetores de animais recebem mais de 15 toneladas de ração no Amazonas

Manaus/AM - Os cuidadores e protetores de animais receberam mais de 15 toneladas de ração, sendo 64 beneficiados no primeiro edital e 234 no segundo em 2021. Eles atuam em Manaus e nos municípios de Novo Airão e Manacapuru, bem como em Unidades de Conservação, como a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro e nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro e Puranga Conquista. O objetivo principal da atividade é, além de contribuir com a execução da Política Estadual de Bem-Estar Animal, auxiliar na redução do número de animais abandonados e sem assistência no estado, por meio do apoio a protetores e cuidadores, que já desenvolvem ações de proteção da fauna doméstica no Amazonas. Outros resultados – O projeto de construção da Política Estadual do Bem-estar Animal e da Fauna Doméstica também incluiu a entrega da primeira unidade móvel de castração de cães e gatos do Amazonas. Todas as cirurgias são disponibilizadas de forma gratuita. O cadastro para novos agendamentos pode ser feito por meio do link: bit.ly/32MnFhS. Os tutores de pet que já solicitaram o serviço em 2021, via Disque Castração, continuam a ser atendidos em 2022, por ordem de solicitação.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.