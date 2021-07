Protestos marcam enterro de menino de 12 anos morto no Cacau Pirêra

Manaus/AM - O velório e o enterro do menino Gabriel Lima dos Santos, de 12 anos, morto durante um confronto com policiais no Cacau Pirêra, em Iranduba, foi marcado por protestos de familiares e amigos nesta quinta-feira (29).

Enterro de menino morto em confronto com a polícia no Cacau Pirêra é marcado por protestos pic.twitter.com/XbhIGp7A2H — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 29, 2021

A cova foi aberta pelos próprios familiares da vítima. A todo instante, familiares pediam por justiça.

Nesta quinta, os familiares realizaram uma manifestação durante o velório. Com faixas e cartazes, familiares e amigos do menino ainda soltaram fogos antes do sepultamento.

Enterro de menino morto em confronto com a polícia no Cacau Pirêra é marcado por protestos pic.twitter.com/HbTicqX4yl — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 29, 2021

O menino almoçava com a família quando policiais invadiram a residência onde ele estava a procura de drogas e armas na tarde da última terça-feira (27).

De acordo com familiares da vítima, após invadirem o local, uma cadela da família acabou atacando policiais que atiraram e mataram o animal.

Assustado, Gabriel, um irmão dele, de 9 anos, e o padrasto, de 23, pularam no rio, mas o menino acabou sendo baleado. O irmão e o padrasto retornaram à superfície, mas a criança afundou e só foi encontrada um dia depois com ajuda dos bombeiros.

Segundo a coluna Holanda, a operação policial foi mal planejada, sem levar em conta o número de pessoas que residem em casas ligadas umas às outras por paredes de madeira. Não havia drogas.

A polícia não se manifestou sobre o ocorrido.