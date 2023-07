Proteção ambiental e combate a queimadas na Amazônia ganha reforço federal

Em mais um reforço no combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou, hoje (6), o uso da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) nas ações de proteção ambiental das áreas de atuação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A medida vale por 90 dias.

Hoje, também, será lançada a operação “Aceiro 2023” destinada a enviar soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para os municípios do Sul do Amazonas que costumam apresentar altos índices de incêndios florestais nesse período do verão amazônico.

A portaria que trata da Força Nacional de Segurança foi publicada hoje no Diário Oficial da União e determina a atuação dos militares no combate ao desmatamento, à extração ilegal de minério e madeira, invasão de áreas federais, no combate aos incêndios na vegetação, nas operações planejadas durante o período. O apoio logístico será dado pelo próprio ICMBio.

Por medida de segurança, o documento não divulga o número de homens que atuarão nas operações, mas informa que o contingente obedecerá o planejamento da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

A permanência da Força Nacional no estado do Amazonas até 5 de outubro de 2023, em ações de enfrentamento ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, na calha dos rios Negro e Solimões, também está autorizada pelo órgão.

Desde o início do ano, quando há militares na região a partir do lançamento da Operação Arpão I, no interior do estado e na Base Fluvial Arpão onde, somente em 2022 foram apreendidas 3,5 toneladas de entorpecentes, 21 toneladas de pescado ilegal, 13 embarcações, 24 armas de fogo e 1,7 mil munições, além de realizadas 106 prisões em flagrante, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O governo federal renova a disponibilização do contingente para cooperar com as forças de segurança estaduais pelo segundo ano consecutivo, com o objetivo de contribuir na preservação da ordem pública e a garantia da integridade das pessoas e dos patrimônios.

*Incêndios*

Os municípios do Sul do Amazonas que costumam apresentar altos índices de incêndios florestais nesse período do verão amazônico, vão receber auxílio de tropas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na operação chamada “Aceiro 2023”, que será lançada nesta quinta-feira (6).

Os 74 militares que trabalharão em 10 viaturas vão atuar nos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré com o objetivo de atuar no combate aos focos de incêndios florestais no sul do estado. Os militares serão divididos em equipes de combatentes.

A Aceiro 2023 integra a Operação Tamoiotatá 3 e é coordenada pela SSP-AM.

*Com informações da Agência Brasil e assessorias