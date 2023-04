Prorrogado prazo para cumprimento de decisões que afetam criação de gado no Amazonas

Ainda nesta quarta-feira, o governador determinou início de estudos para o Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE) com o objetivo de identificar e delimitar potencial produtivo do Amazonas, a começar pelo Sul do estado.

Nos últimos dias, agentes do Ibama notificaram produtores dessas duas áreas para que as decisões sejam cumpridas, o que teria que ser feito daqui até cinco dias. Agora, os produtores poderão solicitar ao Ibama a prorrogação desse prazo.

Foi prorrogado na noite desta quarta-feira (05), prazo para o cumprimento de decisões judiciais e administrativas que determinam a retirada de rebanhos que estão em duas áreas embargadas nos municípios de Manicoré e Lábrea, no Sul do estado.

