Prorrogadas as inscrições do Festival da Nacional do Alto Solimões

Os músicos da Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru ganharam mais tempo para participar do Festival de Música da Nacional do Alto Solimões. As inscrições foram prorrogadas até sexta-feira, 15 de outubro. O evento é realizado pela Rádio Nacional do Alto Solimões, emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.

Os artistas residentes na região do Alto Solimões, no Amazonas, e na Tríplice Fronteira podem inscrever até duas obras inéditas em uma das categorias: música em português, música em espanhol e música em idioma indígena. Como foi o caso do cantor e compositor indígena ticuna Guildy Blan, que venceu como Melhor Intérprete em 2016.

Este ano é a quinta edição do festival, que começou em 2013, com o objetivo de divulgar e revelar cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores da região.

Está previsto um show no dia 11 de dezembro para divulgação dos vencedores em sete categorias, mas a realização e as condições do evento vão depender da situação da pandemia em Tabatinga. Durante o período de votação pela internet, as músicas selecionadas poderão ser conferidas na programação da Rádio Nacional do Alto Solimões.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no site radios.ebc.com.br/nacionalaltosolimoes, pelo correio ou com a entrega do material na sede da rádio até as 17h. O endereço é Rua Rui Barbosa, sem número, em Tabatinga, Amazonas. O CEP é 69.640-000. A rádio fica ao lado da Câmara dos Vereadores.