Prorrogada habilitação de 92 leitos de UTI Covid no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério da Saúde (MS) prorrogou a habilitação de 92 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento exclusivo dos pacientes com Covid-19 no Amazonas. Desses, 80 leitos de UTI são do Hospital Delphina Aziz, referência para o tratamento da doença no Estado, e 12 do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, conforme portaria GM/SS nº 431, de 11 de março de 2021.



Esses leitos fazem parte das 244 UTI Covid habilitadas – financiadas com recursos federais – pelo MS, dos 426 leitos de UTI existentes, segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O Amazonas é o estado da região Norte que mais tem leitos de UTI habilitados para o tratamento da doença viral, segundo o Conass.



Com 180 leitos de UTI, o Delphina Aziz é o terceiro maior hospital do Brasil em oferta de leitos de terapia intensiva para pacientes com Covid-19.



O HPS 28 de Agosto conta com 64 leitos de UTI, dos quais 40 leitos são destinados para pacientes em tratamento da doença. Desses, 12 estão habilitados pelo MS.