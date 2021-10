Projeto social da CBF será implantado em escolas públicas do Amazonas

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (29) o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou um termo de cooperação técnica com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para levar o Projeto Gol do Brasil para alunos do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), que está sendo construído da antiga ocupação Monte Horebe, zona norte de Manaus. O Gol do Brasil é uma ação social da CBF voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade.

A assinatura do termo ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante, esteve presente e também assinou o documento que garante a implantação do Gol do Brasil naquele município, o qual será um projeto-piloto. Profissionais da educação serão capacitados pela confederação para atuarem no projeto.

A confederação vai conceder 40 licenças S (Social) da CBF Academy para preparar profissionais que atuarão no projeto. Nesta primeira turma, serão 25 licenças para a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) e 15 licenças para a Prefeitura de Autazes. O objetivo é qualificar os profissionais que desejam atuar no projeto na condição de professor, facilitador, coordenador e/ou estagiário.

A expectativa é que novas turmas de capacitação sejam abertas em breve. Segundo o governador, o Estado trabalha para que os novos Centro de Educação de Tempo Integral a serem entregues sejam, também, espaços para implantação do Gol do Brasil. A chegada do projeto ao Amazonas, segundo o governador, é resultado do esforço do Estado, por meio da Seduc, e da Federação Amazonense de Futebol.

Gol do Brasil

O projeto é norteado pelas dez habilidades de vida preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): autoconhecimento, relação interpessoal, pensamentos crítico e criativo, empatia, resolução de problemas, tomada de decisão, lidar com emoções e estresse e comunicação eficaz. A meta é desenvolver cidadãos preparados para a vida além dos gramados, através do futebol.

Flamengo

O governador do Amazonas, Wilson Lima, também esteve reunido com o Reinaldo Belotti, CEO do Clube de Regatas do Flamengo, para tratar da implantação de projetos sociais do clube em Manaus e colocar a arena da Amazônia à disposição para receber jogos do Flamengo, obviamente observada a situação epidemiológica, condicionante para realização de eventos.

O Clube de Regatas do Flamengo tem projetos sociais como “Jogaremos Juntos”, “Campo dos Sonhos” e trabalhos comunitários em parceria com a Organização das Nações Unidas e o Governo do Catar.

O prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante, também acompanhou o governador na sede da Gávea.