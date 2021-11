Projeto prevê fotos anexas à fatura de energia elétrica no Amazonas

Manaus/AM- Um Projeto de Lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), prevê a anexação de foto dos medidores na fatura de energia elétrica

A PL nº 570/2021, prevê que as faturas de energia elétrica sejam acompanhadas da imagem do medidor, capturada pelo profissional no momento da leitura do aparelho. A imagem poderá constar na fatura ou em folha anexa e o não cumprimento acarretará em sanções por parte do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-AM).

Para o autor, a disponibilização da imagem é um reforço na transparência da empresa e instrumento de segurança para os consumidores. “A foto junto com a fatura servirá para comprovar o consumo do mês, as pessoas terão certeza de que estão pagando por aquilo que realmente foi usufruído. Assim, haverá uma maior participação do consumidor e as pessoas vão poder acompanhar o faturamento”, explicou Cidade.