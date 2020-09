Projeto para portadores de fibromialgia tem parecer favorável na CMM

Manaus/AM - O projeto de lei nº 039/2020, do vereador Hiram Nicolau (PSD), que dispõe sobre o atendimento preferencial para pessoas com fibromialgia, teve o parecer favorável da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), aprovado, durante a sessão plenária desta segunda-feira (14), na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A proposta recebeu o apoio unânime.

A fibromialgia é uma enfermidade que provoca dores no corpo por longos períodos, com sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e em outros tecidos moles. Somada à dor, ela também causa fadiga, distúrbios do sono, dor de cabeça, depressão e ansiedade.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o problema atinge ao menos 2,5% da população mundial.

Hiram Nicolau agradeceu as manifestações de apoio favoráveis e disse que torce para que a matéria tramite de forma rápida, por conta da urgência do assunto. O parlamentar também considera como positivo, principalmente nesse momento difícil de de enfrentamento a outras doenças, o fato de alguns parlamentares pedirem para subscrever o projeto