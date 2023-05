Projeto Mais Cidadania Previdência atende pescadores e agricultores em Coari

Manaus/AM - A abertura do Mais Cidadania Previdência, aconteceu nesta sexta-feira(26), no Ginásio Geraldo Granjeiro, em Coari/AM. A edição especial contou com a participação da deputada estadual, Dra. Mayara Pinheiro Reis (Republicanos), e o prefeito de Coari, Keitton Pinheiro(Progressistas), e é direcionada para o atendimento de pescadores e agricultores. O projeto Mais Cidadania está sendo realizado em parceria com a prefeitura de Coari e o apoio do deputado federal Adail Filho (Republicanos).

Segundo a parlamentar, a ação que hoje contempla Coari integra o projeto Gabinete Itinerante, que leva diversos serviços à população, tanto na capital como no interior, e é executado desde o primeiro mandato. É uma forma de estar mais próxima do povo.

“Já levamos diversos atendimentos aos bairros de Manaus desde o início da minha jornada e hoje, iniciamos essa ação do Mais Cidadania em Coari, tratando sobre as questões previdenciárias. Trouxe todo o meu gabinete, com mais de dez advogados, para assegurar a orientação e condução aos benefícios de aposentadoria, pensão por morte, auxílio para pessoas idosas, auxílio para Pessoas com Deficiência, entre outros. Todos os processos serão acompanhados pela minha equipe”, afirmou Mayara.

A deputada afirmou ainda que estudos estão sendo feitos em parceria com o deputado federal Adail Filho, para o envio de recursos que serão utilizados para melhorar o armazenamento e a escoação dos produtos.

“Eu e o deputado federal Adail Filho, estamos concluindo um projeto e ano que vem vamos destinar emenda para a construção da câmara frigorífica e da fábrica de gelo, para que os pescadores tenham onde armazenar os peixes e assim, melhorar seus lucros. Também estamos trabalhando para fortalecer a agricultura familiar e buscando alternativas para melhorar o escoamento da produção. Contem comigo, pois, sempre estarei em busca do progresso para os municípios do Amazonas”, disse Dra. Mayara.

A parlamentar também anunciou novos recursos para investimentos na saúde local. “Gostaria de lembrar o trabalho que tenho realizado na Assembleia Legislativa, por Coari, pelos mais vulneráveis, pelo interior do Amazonas. Algumas emendas já foram entregues beneficiando o Hospital de Coari, ajudando na construção do Hospital Tropical de Coari e este ano quero anunciar mais um emenda, no valor de R$ 7 milhões, para a realização de atendimentos na área da saúde, conforme a necessidade do povo”, enfatizou a médica.

O Prefeito de Coari, Keitton Pinheiro, agradeceu a parceria entre município e Poder Legislativo Estadual em prol da população e destacou a organização do evento. “Obrigada deputada por esse projeto de suma importância para Coari e para todo o Amazonas. Agradeço também aos pescadores, agricultores, ao sindicato da pesca e as ONGs envolvidas nesse trabalho do setor primário. Essa é uma parceria da deputada, com o governo municipal e secretarias, que está sendo feita de forma gratuita, com muito respeito e com planejamento para que todos sejam bem atendidos e orientados”, disse o prefeito.

O Mais Cidadania Previdência vai continuar com os atendimentos, obedecendo a ordem alfabética. Neste sábado (27) serão atendidos pescadores e agricultores com nomes de K a O e no domingo (28) encerra com atendimentos de nomes de P a Z.

Ações para os coarienses

Além do Mais Cidadania, a deputada estadual, Dra. Mayara, e o prefeito de Coari, Keitton Pinheiro, também participaram da entrega de kits escolares e fardamentos no ginásio poliesportivo Francisco Alberto da Luz, o Tanta; reinauguraram a UBS Enedino Monteiro; iniciaram a execução do Sistema de Reconhecimento Facial na Escola Raimundo Bezerra; realizaram a segunda etapa do Projeto Visão Além do Futuro para identificar possíveis alterações na visão das crianças; e lançaram do projeto Prato Solidário que vai atender cerca de 2.500 pessoas em cinco bairros da cidade.