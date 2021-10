Projeto ‘Gol do Brasil’ vai atender crianças em situação de vulnerabilidade em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), anunciou, nesta terça-feira (12/10), a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a implementação do projeto “Gol do Brasil”, no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Manaus e no município de Autazes. Para atuar no projeto, serão capacitados 25 professores de Educação Física da rede estadual do Amazonas.

Em Manaus, o projeto entrará em atividade no Ceti Manaus, que está sendo construído na antiga ocupação Monte Horebe, zona norte da capital, contemplando 240 estudantes. O “Gol do Brasil” é uma ação social da CBF voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade.

O anúncio da parceria foi feito pelo governador Wilson Lima durante o treino da seleção brasileira masculina de futebol no estádio Ismael Benigno, a Colina, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. A seleção enfrenta o Uruguai nesta quinta-feira (14/10) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 na Arena da Amazônia.

“No próximo dia 29, nós estamos indo até o Rio de Janeiro, à CBF, para assinar esse acordo do ‘Gol do Brasil’ para iniciar no município de Autazes e também aqui em Manaus, lá na escola Monte Horebe, que fica ali próximo do Viver Melhor. É uma espécie de escolinha da CBF para oportunizar a essas crianças, que estão em condição de vulnerabilidade social e que têm vocação para o esporte. A gente tem muito talento escondido por aí e, quem sabe, a gente pode revelar grandes atletas com essa parceria”, destacou Wilson Lima.

Gol do Brasil – O projeto é norteado pelas dez habilidades de vida preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): autoconhecimento, relação interpessoal, pensamentos crítico e criativo, empatia, resolução de problemas, tomada de decisão, lidar com emoções e estresse e comunicação eficaz. A meta é desenvolver cidadãos preparados para a vida além dos gramados, através do futebol.

Com o projeto, 25 profissionais de Educação Física da rede estadual serão capacitados com a Licença S da CBF Academy, para atuarem diretamente no projeto em Manaus. Durante a formação, eles estudarão os conhecimentos práticos e teóricos sobre a metodologia aplicada pela CBF no Gol do Brasil.

Alunos – O treino da seleção brasileira em Manaus contou com a participação de 140 estudantes da rede pública estadual. Foram selecionados estudantes obedecendo os critérios estabelecidos pelas orientações pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Desse total, 10 são estudantes da educação especial. Os critérios para escolha das crianças foram: maiores de 12 anos; estudantes com a primeira dose da vacina; bom desempenho escolar e frequência regular.