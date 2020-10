Projeto de lei que proíbe uso de canudos plásticos é aprovado no Amazonas

Manaus/AM - O Projeto de Lei (PL) que proíbe o fornecimento de canudos com material plástico em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos do Amazonas foi aprovado nesta terça-feira (06) por unanimidade na Assembleia Legislativa (Aleam). O PL é de autoria do Deputado Serafim Corrêa e tramitava na Casa desde o ano passado.

O projeto prevê que hotéis, restaurantes, bares, padarias, clubes noturnos, salões de dança, eventos musicais de qualquer espécie, serviços de delivery, escolas públicas e privadas, entre outros, substituam os canudos plásticos por canudos em papel reciclável, material comestível ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes fechados feitos do mesmo material.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), tem 15 dias para sancionar ou vetar. Caso seja sancionado, a multa para o estabelecimento que descumprir a lei pode variar entre R$ 100 e R$ 1.000.

O uso do canudo plástico pode trazer prejuízos irreparáveis ao meio ambiente, como mostra os dados Fórum Econômico Mundial, segundo a revista Época. São cerca de 150 milhões de toneladas métricas de plásticos nos oceanos. Caso o consumo de plástico siga no mesmo ritmo de hoje, cientistas preveem que haverá mais plástico do que peixes no oceano até 2050.