Programação natalina de Manaus é anunciada; Confira

Manaus terá do dia 1º a 23 de dezembro, uma programação natalina especial com espetáculos no Teatro Amazonas e em escolas, árvore de Natal no Largo de São Sebastião, além de atividades nas plataformas digitais para o público aproveitar sem sair de casa. Todas as atividades presenciais atenderão aos protocolos de segurança em saúde para prevenção da Covid-19

Uma das atrações é o espetáculo “A Caixa Mágica do Natal”, que volta ao palco do Teatro Amazonas a partir do dia 6, com algumas adaptações por conta da pandemia e quatro prêmios nacionais na bagagem: “Musical Norte”, por voto popular, no 2° Prêmio Brasil Musical; "Melhor Figurino", "Melhor Qualidade Técnica" e "Melhor Maquiagem", no 20º Prêmio Cenym de Teatro Nacional.

Musical

Com texto de Thaís Vasconcelos e direção de Matheus Sabbá, o musical faz uma viagem lúdica pelo universo natalino ao contar a história de uma criança que, após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal. Mas tudo muda quando, a pedido de sua avó, abre um baú de memórias, lê uma carta deixada por sua mãe e mergulha num mundo mágico ao lado do duende Jujuba.

A nova montagem do espetáculo conta com a Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do Amazonas e Coral Infantil do Liceu Claudio Santoro, em formações reduzidas. A direção musical é do maestro Marcelo de Jesus.

As apresentações de “A Caixa Mágica do Natal” acontecerão entre os dias 6 e 23 de dezembro, no Teatro Amazonas, com acesso gratuito e agendamento, a partir do dia 3 de dezembro, pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e do Teatro Amazonas (teatroamazonas.com.br). Durante a semana, as apresentações serão às 20h; aos sábados, às 11h e 20h; e aos domingos, às 11h e 19h.

Nos dias 13 e 19, o espetáculo será transmitido pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) e pela TV Encontro das Águas (canal 2.1 da TV aberta).

Árvores de Natal

A tradicional árvore de Natal do Largo de São Sebastião será inaugurada no dia 12 de dezembro, às 18h. Esse ano, no entanto, não haverá programação artística.

“A árvore será acesa simbolicamente, mas, para evitar aglomeração, não haverá apresentações. Será mesmo para apreciação e registros fotográficos”, comenta o secretário Marcos Apolo.

PROGRAMAÇÃO

Dia 1 (terça-feira)

14h e 15h – Uma árvore de Natal

Somente para alunos do CETI Profª Cinthia Regia Gomes do Livramento

Dia 2 (quarta-feira)

14h e 15h – Uma árvore de Natal

Somente para alunos do CETI Gilberto Mestrinho

Dia 3 (quinta-feira)

14h e 15h – Tonho e Paco no Caminho do Menino Jesus

Somente para alunos do CETI João dos Santos Braga

Dia 6 (domingo)

19h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 8 (terça-feira)

20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 9 (quarta-feira)

14h e 15h – Tonho e Paco no Caminho do Menino Jesus

Somente para alunos do CETI Engº Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 10 (quinta-feira)

14h e 15h – Uma árvore de Natal

Somente para alunos do EETI Governador Melo e Póvoas

20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 12 (sábado)

11h e 20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

18h – Inauguração da Árvore de Natal

Largo de São Sebastião

Dia 13 (domingo)

11h e 19h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 15 (terça-feira)

20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 16 (quarta-feira)

20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 17 (quinta-feira)

20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 18 (sexta-feira)

20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 19 (sábado)

11h e 20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 20 (domingo)

11h e 19h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 21 (segunda-feira)

20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 22 (terça-feira)

20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas

Dia 23 (quarta-feira)

20h – A Caixa Mágica do Natal

Teatro Amazonas