Programa Olhos da Floresta vai atender 16 municípios do Amazonas

Angelina Dias Teixeira, de 39 anos, cultiva guaraná desde 2013, quando adquiriu 300 mudas por intermédio do poder público. “Houve uma assistência logo no começo, mas depois fui deixada de lado. Foi muito difícil e só não abandonei porque tinha esperança de que iria dar certo”, confessa a produtora, que agora conta com o reforço do Programa Olhos da Floresta.



Ela é moradora da Comunidade Sobrado, situada na Área de Proteção Ambiental (APA) da Margem Direita Rio Negro, no município de Novo Airão – que passa a fazer parte do programa. Junto com a cidade de Nova Olinda do Norte, representada pela Floresta Nacional (Flona) Pau Rosa, também recém integrada, o Olhos da Floresta amplia a atuação no Amazonas de 14 para 16 municípios, com aumento simultâneo no número de comunidades – 112 para 124 – e de famílias impactadas – de cerca de 300 para quase 350.



João Carlos dos Santos Jr., agrônomo e especialista em Agricultura Sustentável no Amazonas, oficializou a inclusão de Angelina e de sua cooperativa, a Associação de Produtores Agrícolas da Comunidade do Sobrado (Apacso), no programa, neste mês, com uma visita à propriedade. Na ocasião, analisou as plantas já desenvolvidas e a qualidade do solo, além de analisar e promover uma consultoria inicial sobre o modo de operação e manejo sustentável do guaranazal.



O próximo passo é uma capacitação na cidade de Manacapuru, para que tudo se adeque aos princípios do Olhos da Floresta. “Nós nos inteiramos da necessidade do produtor que quer fazer parte. Quer expandir seu plantio de guaraná? Uma melhoria técnica? Nós levamos em consideração o desejo do produtor, o contexto em que se encontra, para então verificarmos a melhor forma de atuarmos e a melhor abordagem de comunicação. Não é trazer o convencimento, mostrar qual é a melhor técnica de cultivo do guaraná, mas dar empoderamento”, explica o agrônomo, ressaltando que a iniciativa vai além da compra do guaraná, envolvendo desde orientações técnicas a boas práticas de campo.



Presença em UCs

Outro ponto de destaque do programa nestes cinco anos de atuação é a presença em Unidades de Conservação (UCs). Hoje, são três: a APA Rio Negro, a Floresta Estadual (FES) de Maués e a Flona Pau Rosa. “A chegada a estas UCs consolida o papel do programa em responder à demanda de produtores esquecidos pelo mercado ou que estão passando subjugados por atravessadores, sem perspectiva de renda digna. São pessoas que estão nas comunidades mais distantes dos centros urbanos e quem, de fato, estão a serviço de manter nosso patrimônio florestal de pé e conservado”, avalia João Carlos.



Safra

O Programa Olhos da Floresta alcançará, em 2022, a marca de R$ 11 milhões em investimento para compra do guaraná no Estado ao longo de cinco anos de execução. Os recursos investidos chegam diretamente a cerca de 350 famílias associadas a 11 entidades de produtores rurais familiares que comercializam o fruto para a empresa.



Com forte impacto no crescimento dos negócios de guaraná na região a partir da agricultura familiar, a operação, em 2021, avançou 25% em comparação com o cenário do ano passado, assolado pela pandemia. Além da chegada de dois novos municípios, o número de associações também se amplia de nove para 11.

Olhos da Floresta

Criado em 2016 pela Coca-Cola Brasil, o programa Olhos da Floresta está presente em mais de 120 comunidades, envolvendo em torno de 350 famílias de agricultores e beneficiando mais de 3 mil pessoas nos diversos elos da cadeia no estado do Amazonas. Com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento econômico da região, o programa incentiva a cadeia de guaraná no estado dando oportunidade de renda para as famílias.