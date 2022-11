Profissionais da educação recebem 14º salário nesta segunda no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 4 mil profissionais das escolas públicas estaduais que ficaram entre as dez melhores no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), irão receber, nesta segunda-feira (28), o pagamento do 14º salário.

As unidades que alcançaram a meta pactuada também irão receber a bonificação. O pagamento do 14º salário a todos os servidores contemplados, que soma R$ 10,7 milhões, é previsto no projeto Educação Qualificada, que integra o programa Educa+Amazonas, lançado pelo governador Wilson Lima em julho de 2021.

Ao todo, 104 escolas foram premiadas, das quais 30 por estarem no ranking das dez melhores nas modalidades de Ensino Fundamental Anos Iniciais, Anos Finais, e Ensino Médio; e outras 74 por terem alcançado a meta pactuada individual de cada escola.

Critérios - Dentre os critérios estabelecidos para a premiação do 14º salário nas escolas estaduais, destaca-se a meta maior que a estimativa de crescimento natural da série histórica da escola e a escola ter tido, pelo menos, 80% de participação dos alunos na realização da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Para as escolas que não possuíam série histórica, metas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), últimos resultados divulgados e etapas não avaliadas nos últimos certames, foi levada em consideração a estimativa de crescimento a partir da média do município/Coordenadoria para cada etapa avaliada. O projeto mostrou grande potencial, visto que 169 escolas da rede pública superaram ou igualaram as notas do Ideb de 2019.

Em relação ao 15º salário, o pagamento estava condicionado a uma meta única determinada pela Secretaria de Educação, que era de 8,5 no Ideb 2021, baseada na maior nota de 2019, que fora 8,3. No entanto, nenhuma unidade conseguiu alcançar o índice. A maior nota desse ano foi 8,1, na Escola Estadual Capitão-General Mendonça Furtado, de Itacoatiara, que em 2019 obteve 8,3.