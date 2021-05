Professores da rede pública podem ser vacinados ainda este mês no Amazonas

A perspectiva é que os profissionais, tanto do Estado quanto do Município, sejam imunizados ainda este mês, para que possa haver o retorno das aulas de forma híbrida, parte presencial e parte virtual.

Segundo o governo, as doses já estão sendo aguardadas e devem chegar no próximo lote enviado pelo Governo Federal.

O governo do estado comentou na noite desta quinta-feira (13), sobre a decisão da juíza da 1ª Vara da Federal do Amazonas, Jaiza Fraxe, que determinou que a União encaminhe 40 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para imunizar profissionais de educação das redes estadual, municipal e do ensino superior.

