Professores da rede estadual irão receber chips ampliar acesso à internet no Amazonas

Benefícios - O chip tem velocidade 3G/4G com 20 Gigabyte (GB) de pacote de dados por mês para uso em tablet e/ou smartphone compatível com essa tecnologia.

Do total de dispositivos, 7.208 são para professores da capital e outros 10.325 para os do interior. Os chips serão entregues aos professores lotados em sala de aula, ou seja, com carga horária distribuída, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).

“Hoje à tarde, nós estamos entregando para cerca de 17 mil professores, tanto da capital quanto do interior, mais de 17 mil chips de celular 3G, 4G, com pacote de 20 GB. Isso vai ser importante para ajudar os professores na sala de aula”, disse o governador Wilson Lima.

