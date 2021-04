Professora e filhos de secretária participavam de esquema em Urucurituba

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas desmantelou nessa quarta-feira (28), uma organização criminosa que atuava no município de Urucurituba por meio de fraudes em processos licitatórios.

De acordo com o órgão, o grupo era chefiado pelo prefeito da cidade, Claudenor de Castro Pontes, conhecido como Sabugo.

O esquema contava ainda com a participação do irmão do político José Júlio de Castro Pontes, da secretária de Finanças, Eliana da Cunha Melo e do presidente da Comissão de Licitação de Urucurituba. Envolvia também várias empresas que pertenciam a servidores públicos ou parentes dos mesmos como a esposa do presidente da Comissão e os filhos de Eliana.

Uma das empresas que operavam no esquema era a XF Ramos que realizava a coleta de lixo na cidade, mas não registrava o serviço e não tinha funcionários em sua documentação oficial. Várias outras irregularidades também foram encontradas.

O promotor Armando Gurgel, explica que as duas empresas Melimar Melo e a ADC Melo ME, que são de propriedade dos filhos da secretária de Finanças, também tinham contrato firmado com o município. Outro caso que chamou a atenção foram contratos com empresas que pertenciam a uma professora concursada e diretora de uma Escola Municipal Djanira Neves de Lima:

“Mesmo sendo professora e dona do Posto Joca, acabou vencendo algumas licitações. O contrato de 2017, por exemplo, era no valor de R $3.127.500,00 para o fornecimento de combustível. Além de Gracilene, o presidente da Comissão de Licitação, aquele que tinha a esposa com a empresa que ele tinha a procuração, é casado com a filha da própria senhora Gracilene. Também temos a presença de Edval que também é servidor da Comissão e que é irmão de Gracilene, o que mostrando que está tudo realmente em família”, afirma o promotor.

Para o MP, é evidente que Sabugo era o cabeça da organização e tinha como braço direito, Eliana. Agora o órgão vai apurar se o prefeito recebia parte dos lucros para direcionar e facilitar que estas empresas ganhassem a licitação.

Sabugo foi preso em Manaus em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, o irmão dele e Eliana também são alvos de mandado de prisão e apenas um deles ainda não foi detido.