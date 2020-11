Produtor do Amazonas tem cursos virtuais gratuitos de capacitação rural

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) está disponibilizando cursos on-line voltados à capacitação de produtores rurais, agricultores familiares, estudantes voltados ao setor primário e empreendedores que desejam investir no agronegócio no Amazonas.

Os cursos foram lançados neste ano, durante a Expoagro Digital Amazonas, que alcançou mais de 122 mil de visualizações. São mais de 120 conteúdos disponíveis, abrangendo produção agropecuária, florestal, pesqueira, aquícola, assistência técnica, crédito rural, cooperativismo, prevenção animal e vegetal, empreendedorismo, incentivos fiscais, gastronomia, fruticultura, avicultura, hortaliças e outros temas.

Segundo a chefe do Departamento Pedagógico, Eliane Craveiro, os cursos são voltados para diversos públicos, que compreendem desde o pequeno agricultor, ensinando a forma correta para a produção, aos empresários que desejam investir na produção rural do estado.

"Cada município do Amazonas tem uma cultura de produção específica, como em Maués que é o guaraná; e Rio Preto da Eva, que é a laranja. Nossos cursos são ministrados por profissionais que mostram, de maneira simples e objetiva, as melhores maneiras de produzir" afirmou Eliane.



Cursos oferecidos

Entre os principais cursos oferecidos estão: Empreender na Piscicultura; Pecuária Leiteira; Noções básicas em Cultivo de Hortaliças no Amazonas; Incentivos fiscais para a agroindústria; Controle e fiscalização de agrotóxico no estado; Cadeia do peixe ornamental; Hipologia, higiene e profilaxia equina; e Empreendedorismo.

Os cursos foram produzidos em parceria com secretarias do Governo do Amazonas, Governo Federal, universidades, instituições filantrópicas, institutos de pesquisas, empresários do setor primário, dentre outros, que cederam os conteúdos.

Para conferir todos os cursos, basta acessar o canal do Youtube: Sistema Sepror (youtube.com.br/sistemasepror), ou as redes sociais Instagram e Facebook: Sepror Amazonas.