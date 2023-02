Procuradora Sílvia Abdala Tuma é reeleita corregedora-geral do MPAM

Manaus/AM - Em eleição realizada nesta quinta-feira (16), a atual corregedora-geral do Ministério Público do Amazonas (MPAM), procuradora de Justiça Sílvia Abdala Tuma, foi reconduzida ao cargo para o mandato 2023/2025. O pleito, restrito aos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça do MPAM, encerrou às 14h, com divulgação imediata do resultado. Sílvia Abdala Tuma foi reeleita com 20 votos.

Reconhecida a importância da atuação da Corregedoria-Geral, o procurador-geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, enfatizou o papel de destaque no desempenho de orientação e fiscalização voltados ao controle e ao monitoramento da execução do planejamento estratégico institucional, tanto no plano da gestão administrativa dos órgãos de execução, quanto no que diz respeito às atribuições ministeriais propriamente ditas, seja no plano judicial, seja, fundamentalmente, no âmbito extrajudicial.

“É justamente na concepção da observância do planejamento estratégico institucional, como dever funcional dos membros, que reconhecemos a magnitude e a relevância do papel a ser exercido pelas Corregedorias-Gerais, enquanto instâncias de controle interno necessário para conformar o Ministério Público com uma atuação democraticamente eficiente e planejada, para consecução da sua missão enquanto instituição encarregada da defesa e representação da sociedade civil”, apontou o PGJ.

A corregedora-geral eleita destacou que houve mudanças e avanços nas estratégias de atuação, durante o último biênio. “Nós estamos com um olhar maior para a orientação dos colegas, apoiando os promotores, prevenindo as situações e levando para eles as demandas do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que tem como foco a resolutividade”, declarou a procuradora Sílvia Tuma.