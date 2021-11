Procon encerra audiências da Semana de Conciliação no Amazonas

Manaus/AM - Chega ao fim nesta sexta-feira (11), a participação do Procon Amazonas na Semana Nacional de Conciliação.

O órgão realizou 205 audiências desde o início da campanha, na segunda (8). A ação é resultado de uma mobilização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No Amazonas, teve atendimentos feitos pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), que, desde setembro, tem atuado em parceria com o Procon-AM em atividades que dão mais celeridade aos processos em tramitação no órgão.



No Procon-AM, o mutirão fez com que o número de audiências aumentasse em 50% durante a semana, com as empresas Amazonas Energia, Águas de Manaus e banco Bradesco concentrando a maioria das conciliações.