Procon apreende mais de 20 Kg de alimentos em supermercado de Manaus

Atendimentos presenciais suspensos - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) informa que os atendimentos na sede do órgão, na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, seguem suspensos. A medida foi tomada em cumprimento ao Decreto nº 43.271, de 6 de janeiro de 2021.

Os fiscais do Procon-AM recolheram produtos em conserva, temperos e carnes, além de unidades de alvejante e desinfetante. Os itens, que estavam com datas de validade expiradas e/ou embalagens violadas, foram descartados e o estabelecimento, autuado.

