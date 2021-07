Procon apreende duas toneladas de sal impróprios para consumo em Manaus

“Conseguimos, com o apoio da Polícia Militar, tirar de circulação uma grande quantidade de sal que estava imprópria ao consumo. Atendemos à denúncia do consumidor e, de forma integrada, estamos dando a resposta que a sociedade espera. É de se ressaltar a atenção que os demais órgãos têm dado às demandas do consumidor”, aponta.

Manaus/AM - Duas toneladas de sal foram apreendidas pelo Procon Amazonas no depósito de uma distribuidora na Avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus. A ação, que ocorreu nesta segunda-feira (12), teve apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

