Procon-AM faz campanha para “zerar” audiências entre consumidores empresas

Manaus/AM - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) inicia na próxima segunda-feira (08), uma campanha remota de audiências envolvendo as três empresas com mais reclamações registradas no órgão. A ação é alusiva ao Dia Mundial do Consumidor (15 de março).



Para essa campanha, o Procon-AM foca nas audiências que já estavam marcadas para os primeiros meses de 2021, mas que, por conta do aumento do número de casos de Covid-19 no Estado, não puderam ser realizadas.



A agenda tem início no dia 8, com as conciliações entre consumidores e a Amazonas Energia. No dia 15, começam as audiências de consumidores que formalizaram reclamação contra a Claro/NET e a Águas de Manaus. A ação segue até o dia 19. A expectativa é que sejam realizadas aproximadamente 500 audiências nesse período.



“O Procon-AM está entrando em contato com os consumidores que tiveram audiências desmarcadas e já deixará pré-agendado para fazer a ligação telefônica, com um representante da empresa demandada. Nós temos como objetivo atender primeiro aqueles que já tinham processos contra as empresas com maior número de reclamações no órgão. Posteriormente, pretendemos realizar outras ações desse tipo para seguir atendendo aos consumidores”, explica o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.