Processos para Semana de Conciliação no Amazonas devem ser enviados até dia 17

Manaus/AM - A Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ/AM) alerta as unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual que pretendem contar com a colaboração do Centro Judicial de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejusc-Cível) durante a Semana Nacional da Conciliação, para que informem e enviem a relação de processos pautados para o mutirão de audiências, até o próximo dia 17 de setembro.

Neste ano, a Semana Nacional da Conciliação será realizada simultaneamente em todo o País, entre os dias 8 e 12 de novembro.

O evento é mobilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e chega, neste ano, à 16a. edição. Tendo como tema "Conciliação: mais tempo para você", a exemplo de edições anteriores, o mutirão de audiências terá a participação dos Tribunais Estaduais, Federal e do Trabalho.

Na Justiça Estadual do Amazonas, a Semana da Conciliação é coordenada pela Corregedoria-Geral de Justiça, que neste ano, se antecipou em aproximadamente quatro meses à realização do evento para organizar a logística de atendimento às partes processuais.

No ano de 2020, sob a coordenação da Corregedoria, mais de 20 mil pessoas (partes processuais) participaram do mutirão, que providenciou a realização de mais de 10.300 audiências conciliatórias em Varas da comarca de Manaus e do interior do Amazonas.

Conforme a corregedora-geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha, a pretensão da Justiça Estadual com o evento, é disseminar a cultura da conciliação oportunizando às partes processuais interessadas, a conclusão de litígios.

Durante o mutirão, as audiências, a exemplo da edição de 2020, deverão ocorrer, preferencialmente, de forma virtual, em prevenção à covid-19.