Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário da Marinha do Brasil é aberto em Manaus

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de oficiais temporários da Marinha do Brasil em 2023. O Comando do 9o Distrito Naval está com vagas abertas para profissionais de nível superior das áreas de saúde, apoio à saúde, técnica, técnica magistério e de engenharia, para prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV), de até 8 anos.

As inscrições para o certame podem ser realizadas de 23 de novembro a 07 de dezembro, no endereço https://www.marinha.mil.br/com9dn, na aba “Serviço Militar Voluntário”, com vagas para a cidade de Manaus (AM).

Podem se inscrever os brasileiros natos de ambos os sexos, com até 40 anos de idade na data da sua incorporação. A seleção é composta por prova objetiva, prova de títulos, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde e teste de aptidão física. Todos os pré-requisitos e demais informações podem ser conferidos no Aviso de Convocação do Processo Seletivo.

As vagas são para as seguintes especialidades:

- Medicina – Ginecologia;

- Medicina – Pediatria;

- Odontologia com especialização em Endodontia;

- Odontologia com especialização em Periodontia;

- Enfermagem;

- Fisioterapia;

- Fonoaudiologia;

- Nutrição;

- Administração;

- Ciências Contábeis;

- Inspetor Naval Nível 1 (com Bacharelado em Ciências Náuticas (Máquinas ou

Náutica);

- Vistoriador Naval Nível 1 (com os seguintes cursos superiores: Engenharia Naval,

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Tecnologia em Construção Naval ou

Tecnologia em Sistemas de Navegação);

- Biologia (licenciatura);

- Física (licenciatura);

- Inglês – Letras (licenciatura);

- Arquitetura e Urbanismo;

- Engenharia Cartográfica;

- Engenharia de Produção;

- Engenharia Eletrônica; e

- Engenharia Mecânica.

Para informações adicionais, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Recrutamento Distrital do Com9°DN, no telefone: (92) 2123-2278, ou por meio do e-mail: [email protected].