Processo seletivo abre inscrições para mais de 3,6 mil vagas para professores no Amazonas

Manaus/AM – A Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc) abriu, nesta quarta-feira (27), as inscrições para o processo seletivo de novos professores para o ano letivo de 2024. As inscrições vão até às 16h do dia 6 de janeiro de 2024.

São mais de 3,6 mil vagas para professores, com carga horária de até 40 horas. As vagas são para o ensino regular, especial, mediado por tecnologia e sistema prisional.

As inscrições que iniciam hoje são para os interessados no processo seletivo do 1º edital. Já os interessados no 2º edital, as inscrições iniciam no dia 2 de janeiro de 2024. Confira os editais no fim da matéria.

Os interessados podem se inscrever no site da Copec, a Comissão Permanente de Concursos (Copec/Cetam).

O resultado final dos editais será homologado no dia 27 de fevereiro de 2024 e a convocação está prevista para a primeira semana do mês de março de 2024.