Privatizada há 1 dia, refinaria anuncia reajuste surreal no preço do gás de cozinha no Amazonas

Manaus/AM – Um dia após a Refinaria Isaac Sabbá ser privatizada e passar a pertencer ao Grupo Ream, um novo reajuste no preço do gás de cozinha foi anunciado e já entrou em vigor.

A diferença é significativa e deve pesar e muito no bolso do consumidor final. Segundo as refinaria, a princípio foi anunciada uma margem de R$ 81,00 por tonelada do produto, mas logo depois, o Grupo Ream corrigiu o valor para R$ 84 por tonelada. Na prática, o aumento real é de aproximadamente 0,76 por kg do gás, sem o ICMS.

Quando levado em consideração o imposto, esse valor pode chegar a R$ 0,93 por quilo, podendo chegar até a R$ 1 no valor final repassado ao consumidor.

Logo, a botija de 7 kg deve subir em média R$ 7,44, a de 10 Kg pode aumentar R$ 9,30 e a de 13 Kg, fica R$12,09 mais cara. Os valores são aproximados e podem sofrer variações de acordo com cada revendedor.

Para justificar o aumento, o Grupo Ream informou em nota que a Refinaria da Amazônia, como passa a se chamar depois da privatização, produz apenas 10% do gás consumido no Amazonas e por isso, precisa custear logística e outros itens, confira:

"A Refinaria de Manaus produz apenas 10% do que é consumido no mercado da capital amazonense e o restante é produzido pela Petrobras. Com a logística de aquisição do GLP, a Ream tem de arcar com os custos da operação com terminal aquaviário, transporte de navio e praticagem, dentre outros".