Primeiro caso suspeito de varíola dos macacos é registrado no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saude do Amazonas (SES-AM) informa que, nesta sexta-feira (01), a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) atendeu um paciente com diagnóstico clínico compatível com a doença Monkeypox. Material biológico do paciente foi coletado para a realização de mais exames, não havendo ainda resultado conclusivo e estando o caso em investigação.

O paciente jovem, sem comorbidades, foi atendido e notificado junto ao sistema de vigilância epidemiológico e ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) e segue em acompanhamento clínico e de vigilância epidemiológica, em isolamento domiciliar, já com retorno programado para atendimento e novos exames. Pessoas que tiveram contatos com o paciente também estão sendo investigadas.

Sintomas

Os principais sintomas incluem: dor de cabeça, dor nas costas, dores musculares, febre, exaustão, calafrios e gânglios inchados. No período de 1 a 3 dias após o surgimento da febre, o paciente desenvolve lesões, as erupções cutâneas começam a aparecer no rosto e se espalham para outras partes do corpo.

Proteja-se

A higienização das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento social são as orientações reforçadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para evitar o contágio da doença, que também ajudam na proteção contra Covid-19.