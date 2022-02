PRF libera BR-174 e BR-319 após protesto por falta de energia no Amazonas

A PRF enviou uma equipe que, após diálogo com os manifestantes, desobstruiu a via liberando o fluxo de veículos.

As rodovias BR-174 e BR-319 foram bloqueadas em protestos por falta de energia elétrica desde a última quarta-feira (16), mas após diálogos com os manifestantes dos dois pontos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) convenceu as pessoas a liberarem passagem para os veículos.

